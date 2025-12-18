Wien

Warum die Pavillons des "Kaiser-Franz-Josef-Spitals" weichen müssen

Klinik Favoriten Abriss.
Moderner Neubau statt einzelner Pavillons: Die Klinik Favoriten wird in großem Stil umgebaut.
Von Josef Kleinrath
18.12.25, 14:07

Die Klinik Favoriten im gleichnamigen Bezirk in Wien ist für die von Pavillons geprägte bauliche Struktur bekannt. Diese werden sukzessive verschwinden, um einem modernen Neubau zu weichen. 

Aktuell für das Gebäude der Zentralen Notaufnahme, die zum Herzstück der neuen Klinik werden soll, wie der Wiener Gesundheitsverbund in einer Aussendung am Donnerstag versichert.

Ansicht der künftigen Klinik Favoriten.

Anstelle der Pavillons kommt ein moderner Neubau. 

"Anstelle von mehreren Pavillons werden im Zentralbau zahlreiche medizinische Leistungen an einem Ort versammelt sein. Mit allen Vorteilen, die das mit sich bringt: Etwa kürzere Wege, verbessere Behandlung durch stärkere interdisziplinäre Zusammenarbeit, Bündelung von Kompetenzen und optimierte Arbeitsabläufe", heißt es. 

Dafür mussten Pavillon E und F bereits Platz machen. Sieben Wochen lang seien die Abbrüche in und unter den jeweiligen Gebäuden vorbereitet worden, die Abbrucharbeiten selbst haben weitere fünf Wochen gebraucht. 

Bei den Abbrüchen der beiden Pavillons mussten insgesamt rund 10.000 Tonnen Beton und Ziegel abtransportiert werden. Noch mehr alte Gebäude werden folgen - und mit ihnen weitere Zehntausende Tonnen Abbruch-Materialien, heißt es seiten des Gesundheitsverbundes: "All diese Materialen wurden und werden bestmöglich getrennt, um Recycling zu ermöglichen."

