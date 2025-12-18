Warum die Pavillons des "Kaiser-Franz-Josef-Spitals" weichen müssen

1884 wurde beschlossen, eine neue Krankenanstalt in Wien zu errichten, um die Spitalskapazität zu erhöhen - die Geburtsstunde des Kaiser Franz Josef Spitals.

Vier Jahre später war der erste Pavillon mit 60 Krankenbetten fertiggestellt.

Eröffnet wurde das Krankenhaus unter dem Namen „k.k. Krankenhaus Favoriten“.

In „Kaiser Franz Josef Spital“ wurde es erst 1889 umbenannt.

Bis 1891 wurden 7 Pavillons mit rund 450 Betten fertig gestellt.