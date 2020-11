Neubau: Fahrrad-Abstellraum in Flammen

Zu einem nächtlichen Einsatz wurde die Feuerwehr am Samstag gegen 22 Uhr in die Zieglergasse gerufen. Der Fahrrad-Abstellraum eines Mehrparteienhauses stand in Flammen, der Brand konnte jedoch rasch gelöscht werden. Insgesamt 27 Mann und 6 Fahrzeuge standen im Einsatz. Verletzt wurde niemand.