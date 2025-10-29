Nazi-Symbole und Drohung gegen Mutter: 39-Jähriger festgenommen

Ein 39-jähriger Mann wurde am Dienstagabend in Wien-Ottakring festgenommen, nachdem er mutmaßlich seine 62-jährige Mutter mit dem Tod bedroht und in deren gemeinsamer Wohnung randaliert haben soll. Neben beschädigten Möbeln fand die Polizei auch verfassungswidrige Symbole an den Wänden. Der Tatverdächtige befand sich bei seiner Festnahme in stark alkoholisiertem Zustand.

Notruf nach Bedrohungen Laut Polizeibericht wählte die Frau am Dienstag gegen 18:00 Uhr den Notruf, nachdem ihr Sohn in der gemeinsamen Wohnung im 16. Bezirk randaliert haben soll. Als Beamte des Stadtpolizeikommandos Ottakring eintrafen, war der Mann bereits nicht mehr in der Wohnung. Die 62-Jährige gab an, mehrfach von ihrem stark alkoholisierten Sohn mit dem Umbringen bedroht worden zu sein. In der verwüsteten Wohnung entdeckten die Einsatzkräfte neben zahlreichen beschädigten Möbeln auch Beschmierungen an mehreren Wänden, darunter mutmaßlich Hakenkreuzsymbole.