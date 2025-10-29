Gewalttat in der Donaustadt: 30-Jähriger attackiert Familie und Polizisten

Ein 30-Jähriger hat am Dienstagabend drei Personen in einem Wohnhaus in Wien-Donaustadt verletzt. Der Mann soll zuerst in einer Wohnung seine Lebensgefährtin und ihren 60-jährigen Vater mit Faustschlägen attackiert und nach deren Flucht zu Nachbarn auch einen zufällig hinzugekommenen 70-Jährigen im Stiegenhaus niedergeschlagen haben, berichtete die Landespolizeidirektion. Der Verdächtige wurde erst nach Einsatz von Pfefferspray festgenommen.

Die Frau, ihr Vater und das Kind der ebenfalls 30-Jährigen hatten zuvor Hilfe bei einer Nachbarin gesucht, wo die Türe verbarrikadiert und ein Notruf abgesetzt wurde. "Der Täter soll daraufhin mehrfach auf die Türe eingeschlagen und damit gedroht haben, alle in der Wohnung Anwesenden umzubringen", sagte eine Sprecherin. Mit Pfefferspray überwältigt Bei Eintreffen fanden die Beamte des Stadtpolizeikommandos Donaustadt schließlich den 70-Jährigen sichtlich verletzt am Boden liegend im Stiegenhaus. Der noch ebenfalls anwesende Verdächtige ließ sich dennoch nicht beruhigen. Er konnte von der Polizei letztlich nur mittels Pfefferspray überwältigt und vorläufig festgenommen werden.