Naschmarkthalle: Wiener Tofu zieht ein, Käserei schließt

Rund drei Monate nach Eröffnung der Naschmarkthalle in Mariahilf zieht die italienische Käserei „Fratelli Valentino“ wieder aus, der KURIER berichtete. Geöffnet ist nur noch bis Samstag, wie die Betreiber-Brüder Pasquale und Gianni Valentino auf Nachfrage bestätigen. Danach wird auch schon für die neuen Mieter umgebaut.

Einziehen wird die Manufaktur „Wiener Tofu“, die bereits am Karmelitermarkt im 2. Bezirk zuhause ist. Dort wird in Handarbeit täglich frischer Bio-Tofu aus österreichischen Bio-Sojabohnen produziert. Am Naschmarkt soll so bald wie möglich eröffnet werden, geben wird es Seiden- und Naturtofu sowie kleine frisch zubereitete Gerichte geben. Rekord an Bewerbungen für Stand Laut Marktamt gab es für den Stand mit 44 Bewerbungen einen neuen Rekordwert. Als Beweis für den Erfolg der einst umstrittenen Markthalle wertet das auch Vizebürgermeisterin und Märktestadträtin Bettina Emmerling (Neos). „Wenn sich so viele Betriebe um einen einzigen Standort bewerben, zeigt das, welchen Stellenwert sich der Marktraum am Naschmarkt in so kurzer Zeit erarbeitet hat. Wer hier zum Zug kommt, überzeugt mit Qualität, Regionalität und einem klaren Konzept.“

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Wiener Tofu Seiden- und Naturtofu werden frisch und nach alter Tradition hergestellt. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Markus Wache Die Manufaktur verspricht Tofu wie in China: frisch, aromatisch und schmackhaft.