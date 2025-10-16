Nächtliche Brandstiftung: Festnahme auf Mariahilferstraße
In der Nacht zum Mittwoch kam es auf der Mariahilferstraße in Rudolfsheim-Fünfhaus zu einem Brand in einem Elektronikgeschäft. Eine aufmerksame Zeugin beobachtete kurz nach Mitternacht, wie ein Mann die Schaufensterscheibe des Geschäfts einschlug und anschließend im Inneren mutmaßlich einen Brand legte.
Die Polizei konnte einen 29-jährigen Tatverdächtigen mit türkischer Staatsbürgerschaft kurze Zeit später am Sechshauser Gürtel festnehmen.
Verwandtschaftliche Verbindung zum Geschäftsinhaber
Bei dem Festgenommenen wurden laut Polizei mehrere Gegenstände sichergestellt, die mutmaßlich als Tatwerkzeuge gedient haben könnten: eine Axt, ein Behälter mit Feuerzeugbenzin sowie ein Feuerzeug.
Ersten Ermittlungen zufolge soll der Tatverdächtige in einem Verwandtschaftsverhältnis zum Inhaber des betroffenen Elektronikgeschäfts stehen. Die genauen Hintergründe der Tat sind derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.
Keine Verletzten, aber Verkehrsbehinderungen
Die Berufsfeuerwehr Wien konnte den Brand rasch unter Kontrolle bringen und löschen. Durch den Vorfall wurde niemand verletzt, jedoch führte die starke Rauchentwicklung zu vorübergehenden Straßensperren und Behinderungen im öffentlichen Verkehr.
Die Brandgruppe des Landeskriminalamts Wien hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Der 29-Jährige wurde wegen des Verdachts der Brandstiftung angezeigt und auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien in eine Justizanstalt überstellt.
Kommentare