Nächtliche Brandstiftung: Festnahme auf Mariahilferstraße

In der Nacht zum Mittwoch kam es auf der Mariahilferstraße in Rudolfsheim-Fünfhaus zu einem Brand in einem Elektronikgeschäft. Eine aufmerksame Zeugin beobachtete kurz nach Mitternacht, wie ein Mann die Schaufensterscheibe des Geschäfts einschlug und anschließend im Inneren mutmaßlich einen Brand legte. Die Polizei konnte einen 29-jährigen Tatverdächtigen mit türkischer Staatsbürgerschaft kurze Zeit später am Sechshauser Gürtel festnehmen.

Verwandtschaftliche Verbindung zum Geschäftsinhaber Bei dem Festgenommenen wurden laut Polizei mehrere Gegenstände sichergestellt, die mutmaßlich als Tatwerkzeuge gedient haben könnten: eine Axt, ein Behälter mit Feuerzeugbenzin sowie ein Feuerzeug. Ersten Ermittlungen zufolge soll der Tatverdächtige in einem Verwandtschaftsverhältnis zum Inhaber des betroffenen Elektronikgeschäfts stehen. Die genauen Hintergründe der Tat sind derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.