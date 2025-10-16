Mutmaßlicher Serienwohnungseinbrecher gefasst: Schaden über 600.000 Euro

Das Landeskriminalamt Wien hat in Zusammenarbeit mit dem Bundeskriminalamt einen mutmaßlichen Serienwohnungseinbrecher festgenommen. Der 49-jährige rumänische Staatsangehörige steht im dringenden Verdacht, seit 2019 zahlreiche Wohnungseinbruchsdiebstähle in Wien begangen zu haben, bei denen ein Gesamtschaden von über 600.000 Euro entstanden sein soll. Die Festnahme erfolgte am 14. Oktober im 15. Wiener Gemeindebezirk durch Beamte der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität (EGS).

Raffinierte Vorgehensweise Der bereits einschlägig vorbestrafte Tatverdächtige soll seit 2019 vorwiegend ältere Personen in Wien-Hietzing beim Verlassen ihrer Wohnhäuser oder vor Geschäftslokalen in Gespräche verwickelt haben. Dabei soll er ihnen unbemerkt ihre Schlüssel entwendet haben. In weiterer Folge soll er in die Wohnungen der Opfer eingedrungen sein und Bargeld, Schmuck und Goldmünzen gestohlen haben. In mindestens zwei Fällen kam es laut Polizeibericht zu Konfrontationen mit den Opfern, als diese den mutmaßlichen Täter in ihren Wohnungen überraschten. Bei den körperlichen Auseinandersetzungen wurde jedoch niemand verletzt.