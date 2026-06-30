Nacktbaden bei 35 Grad: Ein Besuch im FKK-Bereich der Donauinsel

Die Hitzewelle hat Wien fest im Griff und auf der Donauinsel suchen viele die Abkühlung direkt in der Neuen Donau. Im südlichen FKK-Bereich nahe der Lobau und dem sogenannten „Nackerbatzldorf“ verzichten dabei viele gleich ganz auf Badebekleidung. Die offiziell ausgewiesenen FKK-Zonen auf der Donauinsel zählen mit insgesamt mehr als acht Kilometern zu den größten innerstädtischen Freikörperbereichen Europas. Dort darf sowohl nackt als auch mit Badebekleidung gebadet werden, gegenseitige Rücksichtnahme steht im Mittelpunkt. Bei Temperaturen von weit über 35 Grad ist die Stimmung entspannt. Ob langjährige Stammgäste oder neugierige Neulinge - für viele steht nicht das Nacktsein im Vordergrund, sondern das Gefühl von Freiheit und die Abkühlung im Wasser. KURIER TV hat die Badegäste gefragt, warum sie den Sommer am liebsten ganz ohne Dresscode genießen.