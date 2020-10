Nachrang missachtet: Motorradfahrer nach Unfall in Favoriten verletzt

Ein Motorradfahrer ist am Samstagnachmittag in Wien-Favoriten bei einem Unfall mit einem Auto verletzt worden. Laut Polizeisprecher Markus Dittrich wollte der 50-jährige Biker aus einer Seitengasse in die Laxenburger Straße einbiegen und dürfte dabei seinen Nachrang missachtet haben. Ein Autofahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen, sein Pkw erwischte das Motorrad.

Sonntagfrüh erwischten Beamte der Landesverkehrsabteilung zudem zwei Niederösterreicher auf der Triester Straße mit viel zu hoher Geschwindigkeit. Die beiden fuhren mit Tempo 124 statt der erlaubten 50 km/h. Beiden Lenkern droht ein Führerscheinentzugsverfahren.