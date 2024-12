Nach Urteil: Kritik an Bestellung des Wiener Patientenanwalts

Die ÖVP sieht sich in ihren Vorbehalten bezüglich der damaligen Vorgangsweise bestätigt.

Statt Pilz wurde in dem Bestellungsverfahren vor 2,5 Jahren der vormalige Präsident des Oberlandesgerichts Wien Gerhard Jelinek berücksichtigt, der die Unterstützung der SPÖ genossen haben dürfte, wie es heißt. Das Gericht sprach Pilz, früher Mandatarin für die Wiener Grünen, nun eine Entschädigung in Höhe eines damaligen Monatsgehaltes zu, das sind 15.568 Euro plus Zinsen. Rechtskräftig ist das Urteil nicht, die Stadt Wien hat Berufung eingelegt.

ÖVP sieht Vorbehalte bestätigt

Das Gericht stellte laut den Berichten fest, dass die Bestellung von Jelinek rechtswidrig war, da Pilz die bestqualifizierte Bewerberin für die Funktion der Patientenanwältin gewesen ist. Bei der Entscheidung habe man sich auf Protokolle jener Kommission gestützt, die die Kandidatinnen und Kandidaten bewertet habe, sagte Pilz gegenüber Ö1.