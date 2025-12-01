Nach Kritik von Tojner: Stadt sieht sich nicht am Zug

Der Heumarkt ist seit Jahren ein umstrittener Zankapfel in der Wiener Stadtpolitik, die Unesco lehnt das Projekt der WertInvest von Michael Tojner seit ebenso vielen Jahren ab.

Zuletzt hat das Bundesverwaltungsgericht eine Umweltverträglichkeitsprüfung für die aktuelle Variante eines 56,5 Meter hohen Wohnturms angeordnet. Für Tojner ist damit klar: „Damit sollen Entscheidungen auf die lange Bank geschoben werden.“

Was dem Investor fehlt, ist das klare Bekenntnis der Stadt und des Außenministeriums, wie er im KURIER-Interview deutlich zum Ausdruck bringt. Er fordert zwischen den Zeilen sogar, dass die Stadt zugunsten seines Projektes auf den Unesco-Welterbestatus – von Tojner in Anlehnung an einen Ausspruch von Altbürgermeister Michael Häupl als „Emblem“ bezeichnet – verzichtet.