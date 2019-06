Nach Hausexplosion: Blick in die Sperrzone

Für Verkehr und Fußgänger ist der Zugang zur Preßgasse und zu Teilen der Schäffergasse am Freitag nach wie vor untersagt. In der Sperrzone zeigt sich das Ausmaß der Zerstörung: Überall liegen Scherben von zerbrochenen Fensterscheiben.

In der Nähe abgestellte Autos sind zerdrückt, mit Dellen überzogen und vom Staub bedeckt. Sie werden nach und nach abgeschleppt. In der Fassade des Gemeindebaus, in welchem es am Mittwochnachmittag zur Explosion kam, klafft über mehrere Stockwerke hinweg ein riesiges Loch.