Mutmaßlicher Spion gegen Hausfrau: Prozess mit Egisto Ott als Kläger

Der Ex-Verfassungsschützer Egisto Ott ist mittlerweile ein Profi, was Gerichtstermine angeht. Seit 2017 ermittelt die Wiener Staatsanwaltschaft wegen Spionage zum Nachteil Österreichs gegen ihn. Am Dienstag musste der 62-Jährige erneut am „Landl“ erscheinen – allerdings in ungewohnter Rolle. Der ehemalige Geheimdienstler trat als Kläger auf, denn eine bis dahin unbescholtene 47-Jährige hatte vor mehr als einem Jahr auf Facebook einen Kommentar geliket, in dem der Kärntner als „Arsch“ bezeichnet wurde.

Ein Umstand, den der einst ranghohe Beamte nicht auf sich sitzen lassen wollte: „Ich habe mir die letzten Jahre so viel gefallen lassen. Ich lasse mir nichts mehr gefallen“, machte er eingangs klar. Um weiter auszuholen: Es habe eine mediale Kampagne gegen seine Person stattgefunden. Und: „Ich bin kein Arsch.“