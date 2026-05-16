Drohung mit Motorsäge und Nazi-Gruß: 40-Jähriger festgenommen

Im Zuge eines eskalierten Streits mit mehreren Personen bei einer Tankstelle in Wien-Döbling in der Nacht auf Samstag hat ein 40-Jähriger eine Motorsäge ausgepackt.

Der Mann, laut eigenen Angaben Gärtner, hatte zuvor "Heil Hitler" gerufen und verhielt sich weiter aggressiv. Als sich die Stimmung immer mehr aufheizte, nahm er schließlich die Motorsäge aus dem Kofferraum seines Pkw und drohte einer Person aus der Gruppe, wie die Landespolizeidirektion am Samstag berichtete.