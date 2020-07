Motorradfahrer kollidiert mit Auto: Biker verletzt

Ein 45-jähriger Mann fuhr am Montag gegen 17 Uhr auf der Zinckgasse in Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus, als ihm bei der Kreuzung mit der Märzstraße ein 29-jähriger Mann auf einem Motorrad in die Quere kam.

Der Motorradfahrer soll auf der Märzstraße stadtauswärts gefahren sein - in der Kreuzung kam es zur Kollision zwischen den beiden. Der 29-Jährige kam zu Sturz und verletzte sich. Er wurde von der Berufsrettung versorgt und in ein Spital gebracht.