Motorrad-Dieb lässt Fahrzeug zurück und entkommt der Polizei zu Fuß

Am gestrigen Donnerstag sind Beamte der Landesverkehrsabteilung auf ein Leichtmotorrad mit zwei Personen aufmerksam geworden. Die beiden Polizisten seien ihrem Instinkt gefolgt, so die Polizei in einer Aussendung und hätten versucht, den Fahrer anzuhalten. Allerdings konnte sich dieser der Anhaltung entziehen, in dem er mit dem einspurigen Fahrzeug auf dem Pannestreifen der stark befahrenen Südosttangente geflüchtet sei.

Fahndung erfolglos

Kurzfristig verloren die Polizisten den flüchtenden Motorradlenker aus den Augen, hätten jedoch aufgrund ihrer Erfahrung die Autobahnausfahrt St. Marx genommen, wo sie das Leichtmotorrad in der Guglgasse nächst der U3 Station sicherstellen konnten. In einem Müllcontainer fanden die Polizisten noch den Helm, vom geflüchteten Motorradlenker gab es keine Spur mehr. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den Flüchtenden blieb erfolglos.

Weitere Erhebungen haben ergeben, dass das Motorrad gestohlen wurde. Dieses konnte mittlerweile dem Eigentümer zurückgegeben werden.

Verpassen Sie keine Nachricht wie diese mit dem KURIER-Blaulicht-Newsletter: