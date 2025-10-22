In den frühen Morgenstunden des 21. Oktober 2025 kam es in Wien-Landstraße zu einem Vorfall, bei dem ein Mann nach der mutmaßlichen Beschädigung eines Motorrads und Widerstand gegen Polizeibeamte festgenommen wurde.

Laut Polizeibericht alarmierte ein Passant gegen 3:00 Uhr die Beamten des Stadtpolizeikommandos Landstraße. Der Zeuge gab an, dass ein unbekannter Mann ein Motorrad, das vermutlich nicht in seinem Besitz war, mitten auf der Fahrbahn der Erdbergstraße abgestellt habe. Zuvor soll der Tatverdächtige das Fahrzeug mit einem Fußtritt umgeworfen haben.

Festnahme nach Widerstand Die alarmierten Polizeibeamten konnten sowohl das beschädigte Motorrad als auch den mutmaßlichen Täter im Bereich eines nahegelegenen Busbahnhofs antreffen. Als die Beamten den 35-jährigen tschechischen Staatsangehörigen auf den Vorfall ansprachen, machte dieser laut Polizeibericht wirre Angaben. Im Zuge einer anschließenden Personsdurchsuchung soll der Verdächtige mehrmals versucht haben, die Beamten zu attackieren. Daraufhin wurde er unter Anwendung von Körperkraft vorläufig festgenommen.