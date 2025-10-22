Ladendiebstahl in Wien-Brigittenau: 38-Jähriger nach Flucht gefasst

Ein 38-jähriger Mann wurde am Dienstag in Wien-Brigittenau nach einem mutmaßlichen Ladendiebstahl festgenommen.

Ein aufmerksamer Ladendetektiv beobachtete, wie der Tatverdächtige Lebensmittel in seine Jacke gesteckt haben soll und anschließend das Geschäft verlassen haben soll, ohne die Waren zu bezahlen. Der Mitarbeiter alarmierte umgehend die Polizei und sprach den Verdächtigen vor dem Geschäft an, woraufhin dieser die Flucht ergriff.

Festnahme im Innenhof Die herbeigerufenen Polizeibeamten konnten den mutmaßlichen Dieb kurze Zeit später im Innenhof eines Mehrparteienhauses in der Jägerstraße stellen. Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen 38-jährigen ungarischen Staatsangehörigen. Nach Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde der Mann in eine Justizanstalt gebracht.