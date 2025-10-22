Dealer und Drogen in zwei Wiener Wohnungen aufgespürt

Zwei Männer und eine Frau aus Serbien (33, 34 und 44) befinden sich in Gewahrsam, teilte Polizeisprecherin Julia Schick am Mittwoch mit. In der Wohnung wurden 2.453 Gramm Heroin und 968,3 Gramm Kokain sowie Drogenstreckmittel sichergestellt.

Drogen in Wohnung gefunden

Ebenfalls die EGS schnappte einen weiteren mutmaßlichen Dealer. Der 28-jährige Serbe soll schon früher Drogen verkauft haben. Nun fanden sich in seiner Wohnung rund 150 Gramm Heroin sowie Kleinstmengen Kokain und Marihuana, weiters Verpackungsmaterial für illegale Suchtmittel. Auch ein 42-Jähriger wurde im Zuge dieser Amtshandlung ausgeforscht. Er soll von dem 28-Jährigen Drogen bezogen haben und wurde auf freiem Fuß angezeigt. Der mutmaßliche Suchtgifthändler befand sich am Mittwoch in polizeilicher Anhaltung.