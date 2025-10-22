176 Einbrüche täglich: Mit diesen Tipps schützen Sie sich

Wird in den eigenen vier Wänden eingebrochen, kann diese Straftat für die Bewohner lange nachwirken und traumatisierende Folgen haben. Wie Zahlen des Kuratorium für Verkehrssicherheit (KFV) belegen, wurde im Vorjahr täglich durchschnittlich 176 Mal eingebrochen, 19 Mal davon in Wohnräumen.

In den seltensten Fällen handelt es sich dabei um professionelle Täter, sondern viel eher Gelegenheitsdiebe, die ihre Tat nicht lange im Voraus planen. Diese Erkenntnis stammt unter anderem aus einer Studie, die das KFV gemeinsam mit dem Institut für Konfliktforschung durchgeführt hat. In sieben Justizanstalten wurden 32 Einbrecher zu deren Motiven und Vorgangsweisen befragt – um daraus Präventivmaßnahmen abzuleiten.