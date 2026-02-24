Jene 14-Jährige, die am Montagnachmittag auf dem Wiener Friedhof Baumgarten eine 64-Jährige erstochen haben soll, kannte sein späteres Opfer offenbar nicht.

Die Teenagerin gestand inzwischen die Tat. Zum Motiv steht jedoch weiter nichts fest. Die Jugendliche befand sich am Dienstagvormittag noch weiter in Polizeigewahrsam.

Das Opfer war am Montagnachmittag gegen 17.30 mit Schnitt-und Stichverletzungen von einer Passantin leblos beim Friedhof in Penzing entdeckt worden. Aufgrund ihres auffälligen Verhaltens war schnell die 14-Jährige ins Visier der Polizei geraten.

Das Mädchen wurde später an ihrer Wohnadresse unweit des Tatorts von der Polizei als dringend tatverdächtig festgenommen. Vor Ort stellte die Polizei auch Tatkleidung und ein Taschenmesser als mutmaßliche Tatwaffe sicher.

Das Mädchen war in einer sozialpsychiatrischen Wohngemeinschaft untergebracht. Es handelt sich um eine WG mit nur vier Wohnplätzen für Kinder und Jugendliche mit einer psychiatrischen Diagnose - mehr dazu hier.