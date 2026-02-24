14-Jährige tötet Frau auf Friedhof: Was über das Mädchen bekannt ist

Die 14-Jährige, die im Fall der am Montagnachmittag am Friedhof Penzing getötet aufgefundenen Frau noch am selben Abend festgenommen wurde, war in einer sozialpsychiatrischen Wohngemeinschaft untergebracht. Das bestätigt Ingrid Pöschmann, Sprecherin der MA11 (Kinder- und Jugendhilfe) auf KURIER-Nachfrage. Es handelt sich um eine WG mit nur vier Wohnplätzen für Kinder und Jugendliche mit einer psychiatrischen Diagnose. "Um diese Kinder zu betreuen, braucht es ein engmaschiges Betreuungsteam", sagt Pöschmann. "Es sind immer vier Kollegen und Kolleginnen im Dienst, darüber hinaus gibt es eine sehr enge Zusammenarbeit mit der Kinder- und Jugendpsychiatrie und dem psychosozialen Dienst." Die Teenagerin gestand inzwischen die Tat. Zum Motiv steht jedoch weiter nichts fest. Die Verdächtige und das Opfer sollen sich zuvor nicht gekannt haben. Die Jugendliche befand sich am Dienstagvormittag noch weiter in Polizeigewahrsam.

Mutter war mit psychischer Erkrankung ihrer Tochter überfordert Das Mädchen war in ihrer Wohngemeinschaft seit November 2025 untergebracht - mit Einwilligung der Mutter, die aufgrund der psychischen Erkrankung ihrer Tochter schwer überfordert war. "Sie hat sofort eingewilligt, als ihr die Unterbringung vorgeschlagen wurde. Es gab davor auch schon eine mehrjährige ambulante Betreuung, wo versucht wurde, die Familie zu stabilisieren. Aber wir haben gesehen, dass das nicht ausreicht, und es ein stationäres Wohnen braucht." Bisher "ausschließlich selbstgefährdendes Verhalten" Damit übernahm die Kinder- und Jugendhilfe die Obsorge für die 14-Jährige. Diese habe, das betont Pöschmann, bisher ausschließlich selbstgefährdendes Verhalten gezeigt - und kein strafrechtlich relevantes. "Das ist wichtig. Wenn Kinder und Jugendliche oder Erwachsene psychiatrisch krank sind und ein selbstgefährdendes Verhalten zeigen, ist die Unterbringung in einer Kinder- und Jugendpsychiatrie im Rahmen des Unterbringungsgesetzes möglich. Das heißt, sie wird dort angehalten. Und das ist bei dem Mädchen immer wieder passiert, wenn sie diese Phasen hatte."

Die Polizei riegelte den Friedhof nach der Bluttat ab