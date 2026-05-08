18.000 Kinder machen mit „Monsterfreunden“ Musik

Dort, wo im Mai noch die Song-Contest-Stars um den Titel kämpfen, stehen nur rund einen Monat später tausend Volksschulkinder im Rampenlicht. Zwischen 8. und 10. Juni finden in der Wiener Stadthalle insgesamt sechs Konzerte der Monsterfreunde statt.

157 Volksschulen aus Wien mit insgesamt 18.000 Schülerinnen und Schülern musizieren dort gemeinsam. Bei den Monsterfreunden handelt es sich um plüschige Monster namens Do, Re, Mi, Fa, Sol, La und Ti – benannt nach der Tonleiter. Sie sind Teil eines musikpädagogischen Programms, das den Musikunterricht mit anderen Schulfächern verbindet.

Die Auftritte haben für die Kinder einen positiven Effekt. „Wenn sie auf der Bühne stehen, dann erleben sie: Ich kann etwas, ich werde gesehen, ich bin Teil von etwas Großem“, sagt Chorpädagoge und Initiator Michael Wagenthaler.