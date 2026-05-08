Pädagogik

18.000 Kinder machen mit „Monsterfreunden“ Musik

157 Volksschulen in der Stadt nehmen an der Konzertreihe teil. Von 8. bis 10. Juni singen sie gemeinsam in der Stadthalle.
08.05.2026, 16:54

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Kinder singen und tanzen

Dort, wo im Mai noch die Song-Contest-Stars um den Titel kämpfen, stehen nur rund einen Monat später tausend Volksschulkinder im Rampenlicht. Zwischen 8. und 10. Juni finden in der Wiener Stadthalle insgesamt sechs Konzerte der Monsterfreunde statt.

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157 Volksschulen aus Wien mit insgesamt 18.000 Schülerinnen und Schülern musizieren dort gemeinsam. Bei den Monsterfreunden handelt es sich um plüschige Monster namens Do, Re, Mi, Fa, Sol, La und Ti – benannt nach der Tonleiter. Sie sind Teil eines musikpädagogischen Programms, das den Musikunterricht mit anderen Schulfächern verbindet. 

Die Auftritte haben für die Kinder einen positiven Effekt. „Wenn sie auf der Bühne stehen, dann erleben sie: Ich kann etwas, ich werde gesehen, ich bin Teil von etwas Großem“, sagt Chorpädagoge und Initiator Michael Wagenthaler.

Ballett und Gesang

Unterstützt werden die Schüler von Sängern des Drumatical Theater sowie Tänzern der Ballettschule Danceworld. Im Publikum der Monsterfreude werden Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) und Bildungsminister Christoph Wiederkehr (Neos) erwartet. Mehr finden Sie hier

Konzert Musik Christoph Wiederkehr Michael Ludwig Rudolfsheim-Fünfhaus Wien
kurier.at, astro  | 

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