Modetrend Upcycling: Wiener Stadthallen-Feeling zum Anziehen

Aber gabarage-upcycling design ist nicht das einzige Unternehmen in Wien, dass aus alten Produkten neue Kleidung schafft.

Mode aus Fallschirmen, LKW-Planen und Fischfuttersäcken

Das Label Refished aus Wien stellt aus Fischfuttersäcken, Fahnen oder Zementsäcken die verschiedensten Modeaccessoires her. Wichtig dabei ist ihnen vor allem die faire und nachhaltige Produktion. Zu finden ist der Shop im 9. Bezirk in der Sechsschimmelgasse 20. Außerdem gibt es regelmäßig Pop-Up Stores des Unternehmens, aktuell beispielsweise in der SCS. https://refished.com/

Auf die Herstellung von Schmuck aus Elektromüll hat sich das Unternehmen TrashDesignManufaktur spezialisiert. Die Produkte werden von Personen hergestellt, die schon längere Zeit auf Arbeitssuche sind. Man kann dort aber auch Workshops besuchen und selbst kreativ werden. Der Shop befindet sich in der Vogtgasse 29 (14.,). https://www.trashdesign.at/

Kleidungsstücke aus Fallschirmen, Zelten, Decken und anderen Stoffprodukten stellt das Label km/a her. Das Besondere, sie können auch aus dem persönlichen Lieblingsteil, von dem man sich schon seit Jahren nicht trennen kann, ein neues Trendteil kreieren. Ihr Showroom liegt in der Helfersdorferstraße 6/4 (1.,). http://www.kmamode.com/

Bei dem Unternehmen Freitag handelt es sich um ein Schweizer Label, das den meisten bereits ein Begriff ist. Sie stellen aus alten LKW-Planen, Airbags oder anderen recycelten Kunststoffen Rucksäcke, Taschen und Kleidungsstücke her. Ihr Geschäft in Wien befindet sich in der Neubaugasse 26 (7.,). https://www.freitag.ch/de/store/freitag-store-wien

Das sind nur einige Unternehmen, die auf den Trend upcycling aufgesprungen sind. Es tauchen laufend neue Labels auf, die aus alten Materialien und Produkte neue Trends schaffen. Bleibt zu hoffen, dass in ein paar Jahren auch die FFP2-Masken wiederverwendet werden und wir sie dann nur noch als Taschen, Jacken oder Rucksack tragen brauchen.