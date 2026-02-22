Mit Rauschgift und Totschläger ins Einkaufszentrum: Festnahme

Ein wenig getrübt war das Einkaufserlebnis am Samstagnachmittag in einem Einkaufszentrum in Wien-Landstraße. Besucher des Shoppingcenters mussten die Polizei rufen, weil sie sich von einem jungen Mann massiv gestört gefühlt hatten.

Als die Polizisten eintrafen, war der 20-Jährige für die Beamten weder zu übersehen noch zu überhören. Und auch nicht zu "überriechen".

Denn er hatte eine Musikbox in der Hand, aus der lautstarke Musik dröhnte, als er über die Rolltreppe nach unten fuhr und rauchte ungeniert einen Joint. Zumindest ließ der Geruch darauf schließen.

Der 20-Jährige zeigte sich dann auch ungehalten, als ihn die Beamten zur Rede stellten. Weder habe er aufgehört zu rauchen, noch wollte er die dröhnende Musikbox abstellen.

Widerstand gegen Festnahme

Deshalb wollten die Beamten den "unkooperativen und aufgebrachten" jungen Mann auf die Polizeiinspektion Landstraße mitnehmen. Aber der junge Mann wollte auch das nicht - und klammerte sich an die Rolltreppe.

Als die Beamten ihn von dort entfernen wollten, sei der Mann aggressiv geworden und habe einen Beamten attackiert. Deshalb wurde der Angreifer von der Polizei festgenommen.

Die Polizisten staunten nicht schlecht, als sie die Taschen des 20-Jährigen durchsuchten: So konnten sie verschiede Suchtmittel und Gegenstände zum Konsum von Drogen feststellen.

Elektroschocker, Messer und Totschläger

Aber der Mann hatte auch einen Elektroschocker, zwei Messer und einen Totschläger ins Einkaufszentrum mitgebracht.

Darüber hinaus fanden die Beamten ein vermutlich gefälschtes Rezept, verschreibungspflichte Medikamente sowie Identitätsdokumente und eine Bankomatkarte, die nicht auf seinen Namen lautete.

Im Zuge der weiteren Erhebungen stellte sich heraus, dass gegen den 20-Jährigen bereits ein behördliches Waffenverbot verhängt wurde.