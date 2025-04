Minderjährige Mädchen für Sex verkauft: 27-Jähriger gesteht Zuhälterei

Er trägt Hemd und Anzug, wirkt wie frisch vom Friseur. Ein junger Geschäftsmann. Allerdings waren die Geschäfte, die der 27-Jährige tätigte, nicht legal. Der gebürtige Iraner soll zwei Mädchen (15 und 17 Jahre alt) für Sex auf einschlägigen Plattformen vermittelt haben. Am Mittwoch findet im Landesgericht für Strafsachen in Wien deshalb der zweite Prozesstag gegen den Mann - er befindet sich in U-Haft - statt.

Für die Öffentlichkeit ist die Verhandlung aber schnell vorbei. Sie wird ausgeschlossen, während die Aussagen der Mädchen erörtert werden.

"Natürlich war das ein Fehler"

Zuvor allerdings bekennt sich der Angeklagte zu einem Punkt der Anklage geständig: Nämlich zur Zuhälterei. "Sehen Sie auch ein, dass das ein Fehler war?", fragt die Richterin. "Natürlich", räumt der Mann ein.