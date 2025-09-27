Minderjährige nach Fluchtfahrt mit gestohlenem Pkw in Wien angehalten

Ein Pkw wurde Freitagnachmittag in der Donaustadt augenscheinlich von einem Minderjährigen gelenkt und aggressiv durch den Verkehr gesteuert, weshalb die Polizei alarmiert wurde. Im Fahrzeug sollen sich mehrere etwa gleichaltrige Personen befunden haben, wurde berichtet.

Als die Beamten das Fahrzeug lokalisierten und den Lenker zum Anhalten aufforderten, trat dieser stattdessen aufs Gas. Die Polizisten nahmen die Verfolgung auf. Am Handelskai im Bezirk Leopoldstadt konnte der Pkw schließlich gestoppt werden, nachdem er ein geparktes Fahrzeug touchiert hatte, heißt es von der Polizei.

Alle sechs Insassen flüchteten

Alle sechs Insassen flüchteten, vier konnten aber von der Polizei angehalten werden. Bei den Angehaltenen handelt es sich um Burschen im Alter zwischen 12 und 15 Jahren. Ein 14- und ein 15-Jähriger wurden festgenommen, zwei weitere - 12 und 13 Jahre alt - ihren Erziehungsberechtigten übergeben.