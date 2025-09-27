Minderjährige nach Fluchtfahrt mit gestohlenem Pkw in Wien angehalten
Ein Pkw wurde Freitagnachmittag in der Donaustadt augenscheinlich von einem Minderjährigen gelenkt und aggressiv durch den Verkehr gesteuert, weshalb die Polizei alarmiert wurde. Im Fahrzeug sollen sich mehrere etwa gleichaltrige Personen befunden haben, wurde berichtet.
Als die Beamten das Fahrzeug lokalisierten und den Lenker zum Anhalten aufforderten, trat dieser stattdessen aufs Gas. Die Polizisten nahmen die Verfolgung auf. Am Handelskai im Bezirk Leopoldstadt konnte der Pkw schließlich gestoppt werden, nachdem er ein geparktes Fahrzeug touchiert hatte, heißt es von der Polizei.
Alle sechs Insassen flüchteten
Alle sechs Insassen flüchteten, vier konnten aber von der Polizei angehalten werden. Bei den Angehaltenen handelt es sich um Burschen im Alter zwischen 12 und 15 Jahren. Ein 14- und ein 15-Jähriger wurden festgenommen, zwei weitere - 12 und 13 Jahre alt - ihren Erziehungsberechtigten übergeben.
Wie die Polizei im Nachhinein feststellen konnte, wurde der Pkw am Morgen des Vortages im Bezirk Leopoldstadt gestohlen. Das Fahrzeug dürfte unversperrt gewesen sein, der Schlüssel befand sich im Inneren. Zudem stellten die Polizisten fest, dass die Jugendlichen während ihrer Fahrt zweimal getankt hatten, ohne zu bezahlen.
Mehrere Einbrüche und Diebstähle
Ein 14-Jähriger gestand mehrere Pkw-Einbrüche in Wien und Niederösterreich. Bei den Jugendlichen wurde Diebesgut, darunter Kleidung, Taschen und Dokumente, sichergestellt.
Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde der 14-Jährige auf freiem Fuß angezeigt. Der 15-Jährige wurde in die Justizanstalt gebracht. Weitere Ermittlungen sind im Gange.
