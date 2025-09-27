Streit zwischen Partner und Ex-Partner in Favoriten: 19-Jähriger gab Schüsse ab
Am Freitagabend kam es in Favoriten zu einem Streit zwischen einem 19-Jährigem und dem neuen Freund (17 Jahre) seiner Ex-Freundin (16 Jahre).
Nach derzeitigen Erkenntnissen hatte der 19-Jährige seine Ex-Freundin mit dem Auto zum neuen Partner gebracht. Dort trafen die beiden Männer aufeinander, woraufhin es zu einer Auseinandersetzung kam, wie die Polizei in einer Aussendung berichtete. Dabei soll der 19-Jährige mit einer Schreckschusspistole mehrere Schüsse abgegeben haben.
Schreckschusspistole sichergestellt
Als die Polizei am Tatort eintraf, sei der Verdächtige bereits geflohen. Schon kurze Zeit darauf konnte er aber in einer Veranstaltungshalle in Favoriten festgenommen werden, wie die Polizei berichtete. Die Schreckschusspistole wurde im Fahrzeug sichergestellt, Patronenhülsen wurden am Tatort gefunden.
Der 19-Jährige befindet sich noch in polizeilichem Gewahrsam.
