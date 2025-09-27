Raufhandel in der Inneren Stadt: 31-Jähriger hantierte mit Messer

Zu einem Raufhandel wurde die Polizei in der Nacht auf Freitag in die Seitenstettengasse in die Innere Stadt alarmiert. Beim Eintreffen der Beamten flüchteten mehrere Beteiligte, wie die Polizei in einer Aussendung berichtet. Ein Mann konnte aber dabei beobachtet werden, wie er ein Messer in der Hand hielt und damit "Stichbewegungen ausführte". Auf Aufforderung der Polizei habe der Mann die Waffe fallen gelassen, er wurde festgenommen.

Bei dem Tatverdächtigen handle es sich um einen 31-Jährigen. Mehrere Personen erlitten im Zuge des Raufhandels Verletzungen durch Schläge, darunter auch der 31-Jährige selbst. Er wurde im Gesichtsbereich verletzt.

In Justizanstalt gebracht

Alle Beteiligten wurden wegen gegenseitiger Körperverletzung angezeigt. Der 31-Jährige wurde vernommen und anschließend auf Anordnung der Staatsanwaltschaft in eine Justizanstalt gebracht, berichtet die Polizei.