Verletzt und misshandelt: Hündin „Mila“ kämpft sich ins Leben zurück

Hündin Mila ist erst wenige Monate alt - und dennoch hat sie bereits jede Menge hinter sich. Sie wurde am 2. Februar schwer verletzt und mit Verdacht auf Misshandlung unter einer Parkbank im Votivpark gefunden. Das Team des „TierQuarTier“ Wien nahm sich ihrer an. Bereits bei den ersten Untersuchungen zeigte sich das ganze Ausmaß ihres Leids: Mila leidet nicht nur an einer alten, nie behandelten Fraktur, sondern auch darunter, dass ihr Vorderbein dauerhaft verändert ist. Elle und Speiche sind falsch zusammengewachsen, das Bein ist verkürzt, einzelne Zehen fehlen. Besonders schwer wiegt die Fehlstellung im Ellbogengelenk: Es passt nicht richtig zusammen, eine Stufe im Gelenk führt dazu, dass jede Bewegung für sie zur Belastung wird.

Bei einer aufwendigen Operation wurde der Knochen korrigiert und um zwei Zentimeter verlängert, damit das Gelenk besser zusammenpasst und Mila zumindest die Chance auf ein beweglicheres und schmerzärmeres Leben bekommt. „Die Verletzungen dieses jungen Hundes sprechen eine deutliche Sprache“, sagte damals Thomas Benda, Betriebsleiter des „TierQuarTier“. Gemeinsam mit dem Veterinäramt der Stadt Wien wurde um Hinweise zu Mila bzw. zu Beobachtungen gebeten. Vorsichtige Fortschritte Mila wurde vergangenen Freitag erneut operiert und erholt sich derzeit von dem Eingriff. Der Heilungsprozess erfordert intensive Betreuung: tägliche Verbandswechsel, absolute Ruhe und engmaschige medizinische Kontrollen. „Mila hat die Operation gut überstanden. Jetzt beginnt die entscheidende Phase der Nachsorge. Ihr Weg ist noch lange nicht vorbei, aber sie zeigt jeden Tag, wie viel Lebenswillen in ihr steckt“, so Benda. Trotz allem, was sie erlebt hat, sucht Mila aktiv die Nähe zu Menschen, ist zutraulich und begegnet ihrer Umgebung mit bemerkenswerter Offenheit.

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