Michael Häupl formt Fleischlaberln mit sozialer Note

Michael Häupl , Wiens Bürgermeister in den Jahren 1994 bis 2018, stellt sich als Präsident der Volkshilfe Wien öfters in den Dienst der guten Sache. Gerne auch als Küchenhilfe im „ Michls “, das als sozialökonomischer Betrieb in diesen Tagen sein 20-jähriges Bestehen feiert.

Erst die Arbeit, heute Abend das Formen seiner geliebten Fleischlaberln für die Presse, dann das Vergnügen. Michl , der prominente Vornamenspatron des etwas anderen Innenstadt-Restaurants, hat sichtlich seinen Spaß dabei.

Ein grader Michl

Dem Michl geht das Herz auf, wenn er dann von einer Mitarbeiterin eine wahre Begebenheit wie diese hört: Eine bald 40-jährige Frau war mit ihrem Kind vor ihrem gewalttätigen Mann geflohen. Zur Arbeit in der Küche des „Michls“ kam die Alleinerziehende anfangs noch aus einem Frauenhaus. Die Tätigkeit im Restaurant in der Reichsratsstraße gab ihr Halt. Schnell wuchs auch ihr Selbstbewusstsein.

Nach ihrem Praktikum in einem alten Wiener Wirtshaus fragte sie der Wirt, ob sie denn nicht weiter für ihn arbeiten wolle. Sie wollte. Heute hat sie nicht nur einen eigenen Job, sondern auch eine eigene Wohnung und ein selbstbestimmtes Leben.

Nicht alle der 1.590 Transitarbeitskräfte, die in den vergangenen zwanzig Jahren durch das „Michls“ gegangen sind, schaffen einen derartigen sozialen Aufstieg. „Etwa ein Viertel kann nachhaltig vermittelt werden“, erklärt Christoph Parak, Geschäftsführer der Wienwork GmbH, in seiner Rückschau.

Das heißt nicht, dass die arbeitsmarktpolitische Maßnahme für die anderen drei Viertel nichts bringt. So ist es als ein Erfolg zu werten, wenn Menschen mit einer Alkoholkrankheit oder einer Drogensucht sechs Monate lang durchgehend pünktlich zur Arbeit erscheinen. Oder wenn jemand mit seinem Gehalt einen Teil seiner Schulden begleichen kann.

Das „Michls“, nur wenige Schritte vom Rathaus entfernt, kann man daher nur anhand der Qualität seiner Speisen mit den üblichen Maßstäben messen.