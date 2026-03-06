Messerstich in Wien-Simmering vermutlich Unfall beim Alkoholkonsum

Ein Messerstich in Wien-Simmering war vermutlich keine Attacke, sondern ein Unfall beim Alkoholkonsum. Laut Polizeisprecherin Julia Schick wurde ein 32-Jähriger am Mittwochabend in der Simmeringer Hauptstraße mit einer schweren Stichverletzung aufgefunden. Den Polizisten tischte er zunächst auf, dass ihn ein Unbekannter nach einer Zigarette gefragt habe. Als er ihm sagte, er habe keine, soll der Mann zugestochen haben. Doch das dürfte falsch gewesen sein. Der 32-Jährige wurde jedenfalls von der Berufsrettung notfallmedizinisch versorgt und mit einer schweren Verletzung im Unterbauch in ein Krankenhaus gebracht, wo er operiert werden musste. Die Außenstelle Süd des Landeskriminalamtes übernahm die Ermittlungen und erhärtete, unter anderem durch eine genauere Einvernahme des Opfers, den Tatverdacht gegen einen 25-jährigen serbischen Staatsbürger.

Andere Version Das Opfer hatte aber mittlerweile eine ganz andere Version der Ereignisse geliefert. Bei der Einvernahme am Donnerstag sagte der 32-Jährige, die beiden hätten mit einem weiteren Bekannten Alkohol konsumiert. Dabei soll der 25-Jährige ein Messer in die Hand genommen und damit vermutlich im alkoholisierten Übermut herumgefuchtelt haben. So soll es zu dem Stich in den Unterbauch gekommen sein. Die beiden sollen danach die Wohnung des Opfers aufgesucht und dort die Wunde versorgt haben. Anschließend tranken sie bei einer Tankstelle in der Nähe weiter. Weil der 32-Jährige aber immer mehr Schmerzen hatte, alarmierte sein Saufkompagnon die Einsatzkräfte und machte sich selbst aus dem Staub.