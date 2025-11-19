Messerstecherei in Wien: Zwei Jugendliche schwer verletzt

Bei einer Messerstecherei in Wien-Floridsdorf sind am Mittwoch zwei Jugendliche schwer verletzt worden. Ein 15-Jähriger und ein 18-Jähriger wurden am späten Nachmittag mit Stichverletzungen in der Nähe des Wasserparks gefunden, nachdem mehrere Passanten den Notruf verständigt hatten.

Sie hatten mehrere bewaffnete Jugendliche und eine verletzte Person wahrgenommen. Insgesamt sieben Personen wurden bei der anschließenden Fahndung festgenommen, teilte die Polizei mit.