Messerstecherei in Wien: Zwei Jugendliche schwer verletzt
Bei einer Messerstecherei in Wien-Floridsdorf sind am Mittwoch zwei Jugendliche schwer verletzt worden. Ein 15-Jähriger und ein 18-Jähriger wurden am späten Nachmittag mit Stichverletzungen in der Nähe des Wasserparks gefunden, nachdem mehrere Passanten den Notruf verständigt hatten.
Sie hatten mehrere bewaffnete Jugendliche und eine verletzte Person wahrgenommen. Insgesamt sieben Personen wurden bei der anschließenden Fahndung festgenommen, teilte die Polizei mit.
Die Hintergründe der Tat sind derzeit noch unklar. Die Fahndung nach weiteren mutmaßlich an der Tat beteiligten Personen wird fortgesetzt. Die beiden verletzten Jugendlichen befinden sich laut Polizei in kritischem Zustand im Krankenhaus und konnten noch nicht befragt werden. Der 15-Jährige erlitt Stichverletzungen im Rücken- und Gesäßbereich, der 18-Jährige eine Stichverletzung im Brustbereich.
Küchenmesser & Schreckschusswaffe
Im Verlauf der Suchmaßnahmen stellten die Einsatzkräfte im Nahbereich des Wasserparks ein Küchenmesser sicher und fanden im Bereich des Ferdinand-Kaufmann-Platzes eine Schreckschusswaffe, hieß es. Zum Alter und der Nationalität der Festgenommenen gab es am Abend noch keine Angaben.
