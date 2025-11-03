Nach Messerstich am Schedifkaplatz: 17-Jähriger verhaftet

Nur mit einer Notoperation konnte am 23. Oktober das Leben eines 17-jährigen Jugendlichen gerettet werden, der am Schedifkaplatz in Meidling durch einen Messerstich schwer verletzt worden war.

Nach einer Auseinandersetzung unter Jugendlichen wurde der 17-Jähriger an der Oberschenkelarterie verletzt, nach der Notoperation habe er sich in stabilem Zustand befunden.

Fahndung war erfolglos, Ermittlungen führten zu Verdächtigem

Der mutmaßliche Täter konnte vorerst unbekannt entkommen, eine sofort eingeleitete Fahndung blieb erfolglos.

Zum Erfolg führten hingegen die Ermittlungen des Landeskriminalamtes Süd - ein 17-Jähriger aus Syrien geriet rasch ins Visier der Polizei. Der Tatverdächtige wurde schließlich im der Wohnung seiner Eltern auf Anordnung der Staatsanwaltschaft festgenommen.

Der junge Bursche verweigerte bislang laut Polizei die Aussage, er wurde in eine Justizanstalt gebracht, weitere Ermittlungen laufen.