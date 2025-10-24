Jugendlicher war nach Messerangriff in Wien-Meidling in Lebensgefahr

Bei einem Messerangriff am Schedifkaplatz in Wien-Meidling ist am frühen Donnerstagabend ein Jugendlicher lebensgefährlich verletzt worden. Durch den Stich wurde eine Oberschenkelarterie getroffen. Der Bursche musste nach der Versorgung durch die Berufsrettung in einem Spital notoperiert werden. Am Freitag war er außer Lebensgefahr und stabil, berichtete Polizeisprecherin Anna Gutt. Der Hintergrund des Streits mit einer Gruppe Jugendlicher ist unklar, diese flüchtete.

Messerstich in Oberschenkel

Auch am Westbahnhof in Wien-Neubau kam es am Abend zu einem Messerstich in den Oberschenkel eines 32-Jährigen. Dieser war jedoch nicht lebensgefährlich verletzt. Der Mann, der mit einem Freund unterwegs war, gab an, von einem Unbekannten angesprochen worden zu sein. Plötzlich soll dieser ein Messer gezogen und zugestochen haben. Anschließend flüchtete er in Richtung der Bahnsteige. Der Verletzte wurde mit der Rettung in ein Krankenhaus gebracht.

In beiden Fällen verliefen die Fahndungen bisher ohne Erfolg. Sachdienliche Hinweise werden - auch anonym - in jeder Polizeidienststelle entgegengenommen.