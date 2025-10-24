38-jähriger Wiener bei Home Invasion schwer am Kopf verletzt

Ein 38-Jähriger ist am Donnerstagnachmittag in seiner Wohnung in Wien-Floridsdorf von zwei unbekannten Männern überfallen und schwer am Kopf verletzt worden. Die Täter klopften an der Tür, als das Opfer öffnete, drangen sie in die Wohnung ein und versuchten, den Mann mit Kabelbindern zu fesseln.