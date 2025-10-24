Wien

38-jähriger Wiener bei Home Invasion schwer am Kopf verletzt

Ein Beamter geht links aus dem Bild - hinter ihm ist das Polizeiauto im Fokus.
Zwei Täter befinden sich auf der Flucht. Das Opfer wurde mit dem Griff einer Axt geschlagen.
24.10.25, 14:01
Ein 38-Jähriger ist am Donnerstagnachmittag in seiner Wohnung in Wien-Floridsdorf von zwei unbekannten Männern überfallen und schwer am Kopf verletzt worden. Die Täter klopften an der Tür, als das Opfer öffnete, drangen sie in die Wohnung ein und versuchten, den Mann mit Kabelbindern zu fesseln. 

Der 38-Jährige wehrte sich und wurde daraufhin mit dem Griff einer Axt auf den Kopf geschlagen. Ein Nachbar hörte Hilfeschreie und rief die Polizei, die Räuber flüchteten.

