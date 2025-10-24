27-Jähriger in der Nacht in Tiroler Wohnung überfallen und gefesselt
In der Nacht auf Freitag brachen drei bisher unbekannte Männer gegen 01:45 Uhr in die Wohnung eines 27-jährigen Mannes in Ampass (Bezirk Innsbruck-Land) ein. Weil die Männer die Wohnungstüre aufbrachen, erwachte der Bewohner. In weiterer Folge forderten die Täter unter Vorhalt von Faustfeuerwaffen die Herausgabe von Bargeld vom 27-Jährigen, wie die Polizei in einer Aussendung mitteilt.
27-Jähriger mit Schlägen verletzt
Anschließend sei es zu einem Kampf zwischen den Beteiligten gebkommen, wobei der 27-Jährige durch mehrere Faustschläge bzw. Schläge mit den Griffstücken der Waffen schwer am Körper verletzt wurde. Das Opfer wurde daraufhin mit Klebeband gefesstelt. Die Täter durchsuchten die Wohnung, mussten sie aber ohne Beute wieder verlassen.
Der 27-Jährige konnte sich selbst befreien und den Notruf absetzen, heißt es von der Polizei. Er wurde mit dem Rettungswagen in das Krankenhaus nach Innsbruck eingeliefert.
Die Täterbeschreibung durch das Ofper sieht wie folgt aus:
- Täter Nummer 1 ist ca. 38–40 Jahre alt, hat eine sportliche Statur, ist 180–185 cm groß, war maskiert mit einem schwarzen Tuch, hat blaue Augen, dunkle, kurze Haare und war bekleidet mit einer schwarzen Kapuzenjacke, schwarzen Handschuhen, blauen Jeans und schwarzen Schuhen, bewaffnet war er mit einem schwarzen Revolver mit langem Lauf
- Täter Nummer 2 ist ca. 36 Jahre alt, hat eine schlanke Statur, ist 180 cm groß, hat kurze schwarze Haare, trug einen kurzen schwarzen 3-Tage-Bart, hat braune Augen, einen ovaler Kopf, trug Handschuhe und war bekleidet mit einem blauen Sweatshirt, Jeans und schwarzen Schuhen, bewaffnet war er mit einem silberfarbenen Revolver
- Täter Nummer 3 ist ca. 28 Jahre alt,hat eine feste Statur, ist ca. 175 – 180 cm groß, trug einen schwarzen kurzen Bart, kurze schwarze Haare, keine Maske und war bekleidet mit schwarzer Jacke, darunter ein Sweat-Shirt, graue Hose und schwarze Sneaker, bewaffnet war er mit einem schwarzem Revolver.
Zweckdienliche Hinweise an den Journaldienst des LKA Tirol unter 059133 70 3333 erbeten.
Kommentare