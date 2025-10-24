In der Nacht auf Freitag brachen drei bisher unbekannte Männer gegen 01:45 Uhr in die Wohnung eines 27-jährigen Mannes in Ampass (Bezirk Innsbruck-Land) ein. Weil die Männer die Wohnungstüre aufbrachen, erwachte der Bewohner. In weiterer Folge forderten die Täter unter Vorhalt von Faustfeuerwaffen die Herausgabe von Bargeld vom 27-Jährigen, wie die Polizei in einer Aussendung mitteilt.

27-Jähriger mit Schlägen verletzt

Anschließend sei es zu einem Kampf zwischen den Beteiligten gebkommen, wobei der 27-Jährige durch mehrere Faustschläge bzw. Schläge mit den Griffstücken der Waffen schwer am Körper verletzt wurde. Das Opfer wurde daraufhin mit Klebeband gefesstelt. Die Täter durchsuchten die Wohnung, mussten sie aber ohne Beute wieder verlassen.

Der 27-Jährige konnte sich selbst befreien und den Notruf absetzen, heißt es von der Polizei. Er wurde mit dem Rettungswagen in das Krankenhaus nach Innsbruck eingeliefert.