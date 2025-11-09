Eifersuchts-Streit endet mit Messerstecherei: 27-Jähriger schwer verletzt

Die mögliche Untreue einer Ehefrau ist am Samstag Auslöser für einen vermuteten Fall von gegenseitiger absichtlicher schwerer Körperverletzung in Wien-Favoriten gewesen. Der 48-jährige Gatte der Dame soll demnach auf der Quellenstraße von seinem vermeintlichen 27-jährigen Nebenbuhler mit einem Messer attackiert worden sein. Der Ältere wehrte den Angriff ab, beide gingen zu Boden und dann war es der Jüngere, der mehrfach gestochen wurde. Beide Kontrahenten wurden festgenommen.

Wie Polizeisprecher Philipp Haßlinger am Sonntag gegenüber der APA berichtete, war der Ehemann gegen 12 Uhr auf dem Weg in seine Wohnung in der Quellenstraße. Da erblickte er seinen 27-jährigen Rivalen, als dieser gerade aus dem Wohnhaus des Ehepaares schritt. Der 48-jährige Türke vermutete nichts Gutes und so kam es zum Streit im Zuge dessen der 27-jährige Syrer zum Messer griff. Zeugen der daraufhin folgenden körperlichen Auseinandersetzung alarmierten die Polizei.

Kontrahenten in U-Haft

Beide Männer wurden infolge vorläufig festgenommen und die Tatwaffe sichergestellt. Der schwer verletzte 27-Jährige wurde von der Berufsrettung Wien erstversorgt und dann in ein Krankenhaus gebracht. Der 48-Jährige war hingegen nur leicht verletzt - bei seiner Vernehmung bestritt er, seinen Widersacher gestochen zu haben.

Die Ermittlungen wegen des Verdachts der absichtlich schweren Körperverletzung durch das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Süd, sind jedenfalls im Gang. Die Staatsanwaltschaft Wien ordnete für die beide Männer die Einlieferung in eine Justizanstalt an. Laut Haßlinger befand sich der Syrer am Sonntag jedoch im Krankenhaus. Er konnte aufgrund seiner Verletzungen auch noch nicht vernommen werden und wird bis zu seiner Überstellung in die U-Haft bewacht.