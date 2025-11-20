In der Nähe des Wasserparks im 21. Wiener-Gemeindebezirk kam es Mittwochnachmittag zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Jugendlichen. Laut Polizei handelte es sich um eine mutmaßliche Aussprache, die eskalierte. Dabei wurden ein 14-jähriger Syrer und ein 21-jähriger Staatenloser schwer verletzt. Passanten verständigten den Notruf, nachdem sie mehrere bewaffnete Jugendliche und eine verletzte Person wahrgenommen hatten. Schwere Stichverletzungen Die Einsatzkräfte fanden dann Vorort zwei schwer verletzte Jugendlichen, beide erlitten Stichverletzungen. Sie wurden von der Berufsrettung Wien erstversorgt und ins Krankenhaus gebracht. Zeugen hatten zudem ein Kennzeichen eines mutmaßlich beteiligten Fahrzeugs notiert.

Im Zuge der Fahndung konnte das besagte Fahrzeug angehalten und kontrolliert werden. Insgesamt konnte die Polizei sieben Tatverdächtige festnehmen. Bei ihnen handelt es sich um zwei 19-Jährige, einen 20-Jährigen, drei 21-Jährige und einen 26-Jährigen. Bis auf den 20-Jährigen, bei dem die Staatsangehörigkeit ungeklärt ist, sind alle festgenommenen Personen syrische Staatsangehörige. Küchenmesser & Schreckschusswaffe sichergestellt Das Motiv für die Tat sei laut Polizei noch unklar. Das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Nord, führt die weiteren Ermittlungen, dabei soll festgestellt werden, ob es zusätzliche Tatverdächtige gibt beziehungsweise wie viele Personen insgesamt beteiligt waren. Dafür bleibe insbesondere die Einvernahmen der beiden Opfer abzuwarten.