Konflikt an Ampel eskalierte in Wien-Floridsdorf

Was als gewöhnlicher Morgen im Floridsdorfer Berufsverkehr begann, endete mit Blaulicht, Alkoholtest und einer Anzeige auf freiem Fuß: Zwischen zwei Autofahrern ist es am So zu einer gefährlichen Auseinandersetzung gekommen.

Zwei Männer waren in den Konflikt involviert: Laut Angaben des 37-jährigen Beteiligten soll ein 29-jähriger Österreicher zuvor durch riskante Fahrweise aufgefallen sein.

An einer Ampel standen die beiden Fahrzeuge schließlich nebeneinander – und die Situation eskalierte. Es kam zu einem kurzen Wortgefecht, doch dabei blieb es nicht: Der 29-Jährige soll plötzlich ein Messer gezogen und seinen Kontrahenten damit bedroht haben. Mann wollte anderes Auto abdrängen Der 37-Jährige setzte seine Fahrt fort – offenbar in der Hoffnung, der brenzligen Situation zu entkommen. Doch der mutmaßliche Täter soll ihm nachgesetzt haben. Laut Opferangaben versuchte er sogar, dessen Fahrzeug abzudrängen, und drohte erneut mit dem Messer. Dabei wurde das Auto des 37-Jährigen beschädigt.