Konflikt an Ampel eskalierte in Wien-Floridsdorf
Was als gewöhnlicher Morgen im Floridsdorfer Berufsverkehr begann, endete mit Blaulicht, Alkoholtest und einer Anzeige auf freiem Fuß: Zwischen zwei Autofahrern ist es am So zu einer gefährlichen Auseinandersetzung gekommen.
Zwei Männer waren in den Konflikt involviert: Laut Angaben des 37-jährigen Beteiligten soll ein 29-jähriger Österreicher zuvor durch riskante Fahrweise aufgefallen sein.
An einer Ampel standen die beiden Fahrzeuge schließlich nebeneinander – und die Situation eskalierte. Es kam zu einem kurzen Wortgefecht, doch dabei blieb es nicht: Der 29-Jährige soll plötzlich ein Messer gezogen und seinen Kontrahenten damit bedroht haben.
Mann wollte anderes Auto abdrängen
Der 37-Jährige setzte seine Fahrt fort – offenbar in der Hoffnung, der brenzligen Situation zu entkommen. Doch der mutmaßliche Täter soll ihm nachgesetzt haben. Laut Opferangaben versuchte er sogar, dessen Fahrzeug abzudrängen, und drohte erneut mit dem Messer. Dabei wurde das Auto des 37-Jährigen beschädigt.
Als die alarmierte Polizei eintraf, war der Verdächtige bereits geflüchtet. Die Beamten konnten seine Daten jedoch rasch ausforschen und trafen ihn kurze Zeit später an seiner Wohnadresse im Nahbereich an. Dort wurde der 29-Jährige vorläufig festgenommen.
1,94 Promille intus
Ein Alkovortest brachte zudem Erstaunliches zutage: 1,94 Promille zeigte das Gerät an – fast zwei Promille mitten im Frühverkehr. Das mutmaßliche Tatmesser wurde im Fahrzeug sichergestellt.
Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde der Mann wegen des Verdachts der gefährlichen Drohung und Nötigung angezeigt. Er befindet sich auf freiem Fuß.
