Nach Messerattacke auf Schwager: Wiener Polizei sucht 26-Jährigen

Nach einer Messerattacke auf seinen Schwager Anfang Februar in dessen Wohnung sucht die Wiener Polizei weiter einen 26-jährigen serbischen Staatsbürger und hat dazu am Mittwoch ein Bild von dem Verdächtigen veröffentlicht.

Der Mann soll sich am 3. Februar gegen 4.45 Uhr gewaltsam Zutritt zur Wohnung des 32-Jährigen in Meidling verschafft haben und war dort mit der Stichwaffe auf den angeheirateten Verwandten losgegangen sein.

Opfer schwebte in Lebensgefahr

Das Opfer wurde im Kopf- und Halsbereich durch Stiche verletzt, ebenso am Oberschenkel. Der Mann schwebte vorübergehend sogar in Lebensgefahr. Der 26-Jährige machte sich aus dem Staub.

Nach wie vor ist sein Motiv nicht vollständig geklärt. Er dürfte aber bei der Attacke unter Drogeneinfluss gestanden sein. Polizeisprecherin Julia Schick zufolge soll der Verdächtige laut dem Opfer bereits in der Vergangenheit ähnlich gelagerte Probleme gehabt haben.

Die Ermittlungen übernahm die Außenstelle Süd des Landeskriminalamtes. Ersucht wurde um sachdienliche Hinweise - auch anonym - unter den Telefonnummern 01-31310-57800 oder 01-31310-57113.