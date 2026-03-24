Drogenrazzia in Wien: 1,5 Kilo Heroin sichergestellt
Die Wiener Polizei konnte am vergangenen Sonntagabend einen Erfolg im Kampf gegen den Drogenhandel verzeichnen.
Beamte der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität (EGS) nahmen in Wien-Meidling einen 24-jährigen Mann mit serbischer Staatsbürgerschaft fest, der unter Verdacht steht, mit Suchtmitteln gehandelt zu haben. Bei dem Einsatz beobachteten die Polizisten zwei Vorfälle, die auf Drogenhandel hindeuteten.
Große Mengen Heroin sichergestellt
Es gelang den Beamten, den Tatverdächtigen anzuhalten und vorläufig festzunehmen. Bei der anschließenden Personsdurchsuchung und der Durchsuchung einer Wohnung, die mutmaßlich als Drogenversteck diente, stellten die Ermittler beträchtliche Mengen an Suchtmitteln sicher: rund 1,5 Kilogramm Heroin sowie etwa 8 Kilogramm Streckmittel. Zudem wurden circa 5.500 Euro Bargeld gefunden, was den Verdacht des Drogenhandels erhärtete.
Ermittlungen dauern an
Der 24-jährige Hauptverdächtige wurde bereits in eine Justizanstalt überstellt. Neben ihm konnten die Polizisten auch einen mutmaßlichen Käufer identifizieren. Der 39-jährige Serbe wurde auf freiem Fuß angezeigt. Die Ermittlungen sind noch nicht abgeschlossen, wie die Polizei mitteilte. Es wird untersucht, ob weitere Personen in den Drogenhandel verwickelt sind und woher die sichergestellten Suchtmittel stammen.
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