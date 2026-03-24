Drogenrazzia in Wien: 1,5 Kilo Heroin sichergestellt

Die Wiener Polizei konnte am vergangenen Sonntagabend einen Erfolg im Kampf gegen den Drogenhandel verzeichnen.

Beamte der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität (EGS) nahmen in Wien-Meidling einen 24-jährigen Mann mit serbischer Staatsbürgerschaft fest, der unter Verdacht steht, mit Suchtmitteln gehandelt zu haben. Bei dem Einsatz beobachteten die Polizisten zwei Vorfälle, die auf Drogenhandel hindeuteten.