Mit Messer in Wien attackiert: 19-Jähriger verletzt

Ein 19-Jähriger ist in der Nacht auf Dienstag am Handelskai (Brigittenau) bei einem Streit mit einem Messer verletzt worden. Laut Polizei soll der Mann gegen 23.30 Uhr am Treppelweg an der Donau von drei flüchtig Bekannten attackiert worden sein.

Dabei erlitt er Stichverletzungen am rechten Oberschenkel sowie am Rücken . Die mutmaßlichen Täter flüchteten in Richtung Brigittenauer Brücke , eine sofort eingeleitete Fahndung blieb ohne Erfolg .

Der 19-Jährige wurde von der Berufsrettung notfallmedizinisch versorgt und in ein Spital gebracht. Lebensgefahr bestand nicht.

Das Landeskriminalamt hat die Ermittlungen übernommen.