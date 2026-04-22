Brigittenau

Mit Messer in Wien attackiert: 19-Jähriger verletzt

Gewalt am Treppelweg: Drei Männer sollen einen 19-Jährigen mit einem Messer attackiert haben.
22.04.2026, 13:38

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Polizisten stehen vor einem silbernen Polizeiauto.

Ein 19-Jähriger ist in der Nacht auf Dienstag am Handelskai (Brigittenau) bei einem Streit mit einem Messer verletzt worden. Laut Polizei soll der Mann gegen 23.30 Uhr am Treppelweg an der Donau von drei flüchtig Bekannten attackiert worden sein.

Stichverletzungen an Bein und Rücken

Dabei erlitt er Stichverletzungen am rechten Oberschenkel sowie am Rücken. Die mutmaßlichen Täter flüchteten in Richtung Brigittenauer Brücke, eine sofort eingeleitete Fahndung blieb ohne Erfolg.

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Der 19-Jährige wurde von der Berufsrettung notfallmedizinisch versorgt und in ein Spital gebracht. Lebensgefahr bestand nicht.

Das Landeskriminalamt hat die Ermittlungen übernommen.

Brigittenau Blaulicht
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