Messerattacke in Simmering: 40-Jähriger festgenommen

Der Mann stach nach einem Streit mit einem Küchenmesser zu, zuvor sollen die zwei Männer gemeinsam Alkohol getrunken haben.
02.12.25, 14:39
Zu einem Einsatz wegen einer Attacke mit einem Messer wurde die Wiener Polizei am Montag Abend gerufen. Kurz vor Mitternacht ist es in einer Wohnung in Simmering zu einer heftigen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern gekommen.

Ein 35-jähriger Mann soll sich nach ersten Informationen der Polizei in der Wohnung seines Bekannten, ein 40-jähriger Rumäne, aufgehalten haben. Dabei sollen die beiden reichlich Alkohol getrunken haben und in Streit geraten sein.

Warum, ist derzeit noch Gegenstand von Ermittlungen. Jedenfalls habe der jüngere der beiden Männer die Wohnung verlassen wollen. 

Mit Küchenmesser attackiert

Dabei soll der 40-Jährige seinen Kontrahenten mit dem Umbringen bedroht und mit einem Küchenmesser attackiert haben. Der 35-Jährige erlitt dabei Schnittverletzungen an einer Hand. 

Ihm gelang es aber, auf die Straße zu flüchten und die Polizei zu verständigen. Beamte des Stadtpolizeikommandos Simmering konnten den Tatverdächtigen kurz darauf in dessen Wohnung vorläufig festnehmen und die mutmaßliche Tatwaffe sicherstellen.

Das Opfer wurde durch die Berufsrettung Wien notfallmedizinisch erstversorgt und in ein Spital gebracht. Der 40-Jährige wurde wegen des Verdachts der schweren Nötigung und der schweren Körperverletzung angezeigt. Er befindet sich in polizeilichem Gewahrsam.

