Messerattacke in Simmering: 40-Jähriger festgenommen

Zu einem Einsatz wegen einer Attacke mit einem Messer wurde die Wiener Polizei am Montag Abend gerufen. Kurz vor Mitternacht ist es in einer Wohnung in Simmering zu einer heftigen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern gekommen.

Ein 35-jähriger Mann soll sich nach ersten Informationen der Polizei in der Wohnung seines Bekannten, ein 40-jähriger Rumäne, aufgehalten haben. Dabei sollen die beiden reichlich Alkohol getrunken haben und in Streit geraten sein.

Warum, ist derzeit noch Gegenstand von Ermittlungen. Jedenfalls habe der jüngere der beiden Männer die Wohnung verlassen wollen.

Mit Küchenmesser attackiert

Dabei soll der 40-Jährige seinen Kontrahenten mit dem Umbringen bedroht und mit einem Küchenmesser attackiert haben. Der 35-Jährige erlitt dabei Schnittverletzungen an einer Hand.

Ihm gelang es aber, auf die Straße zu flüchten und die Polizei zu verständigen. Beamte des Stadtpolizeikommandos Simmering konnten den Tatverdächtigen kurz darauf in dessen Wohnung vorläufig festnehmen und die mutmaßliche Tatwaffe sicherstellen.