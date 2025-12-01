In Wiener U-Bahn-Station: Mann bedrohte Jugendliche mit Messer

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Sonntagfrüh kam es in der U-Bahn-Station Hütteldorfer Straße in Wien-Penzing zu einem Polizeieinsatz: Beamte des Stadtpolizeikommandos Fünfhaus waren wegen eines grölenden Mannes alarmiert worden. Vier Jugendliche machten die Polizisten darauf aufmerksam, dass der Mann im Besitz eines Messers sein soll.

Wie die Landespolizeidirektion Wien am Montag mitteilte, bewegte sich der Verdächtige mit einem Klappmesser in der Hand auf die Beamten zu. Erst nach mehrfacher lautstarker Aufforderung und unter Anwendung von Körperkraft habe der Mann das Messer weggelegt. Der 48-jährige Österreicher wurde vorläufig festgenommen, die Beamten fanden Pfefferspray sowie eine verbotene Waffe – eine Teleskopstahlrute – bei ihm.