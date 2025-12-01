In Wiener U-Bahn-Station: Mann bedrohte Jugendliche mit Messer
Zusammenfassung
- Ein 48-jähriger Mann bedrohte in der Wiener U-Bahn-Station Hütteldorfer Straße Jugendliche mit einem Messer.
- Die Polizei nahm den Mann nach Widerstand und dem Auffinden weiterer Waffen vorläufig fest.
- Gegen den Verdächtigen wurde ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen und er wurde auf freiem Fuß angezeigt.
Sonntagfrüh kam es in der U-Bahn-Station Hütteldorfer Straße in Wien-Penzing zu einem Polizeieinsatz: Beamte des Stadtpolizeikommandos Fünfhaus waren wegen eines grölenden Mannes alarmiert worden.
Vier Jugendliche machten die Polizisten darauf aufmerksam, dass der Mann im Besitz eines Messers sein soll.
Wie die Landespolizeidirektion Wien am Montag mitteilte, bewegte sich der Verdächtige mit einem Klappmesser in der Hand auf die Beamten zu.
Erst nach mehrfacher lautstarker Aufforderung und unter Anwendung von Körperkraft habe der Mann das Messer weggelegt. Der 48-jährige Österreicher wurde vorläufig festgenommen, die Beamten fanden Pfefferspray sowie eine verbotene Waffe – eine Teleskopstahlrute – bei ihm.
Laut Angaben der Jugendlichen soll es kurz zuvor im U-Bahn-Bereich zu einer Meinungsverschiedenheit mit dem Verdächtigen gekommen sein. Im Zuge dieser Auseinandersetzung soll der 48-Jährige einen der Jugendlichen mit einem Messer bedroht haben.
Der Verdächtige wurde auf freiem Fuß angezeigt, zudem wurde ein vorläufiges Waffenverbot gegen ihn ausgesprochen.
