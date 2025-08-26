Mesner aus Österreich im Stephansdom: "Kirchen offen halten"

Corona hat dafür gesorgt, dass die traditionelle Wallfahrt der Mesnerinnen und Mesner, die alle fünf Jahre stattfindet, heuer erst nach zehn Jahren wiederbelebt wurde. Nun kamen aber rund 400 Frauen und Männer aus allen Diözesen Österreichs und Südtirols nach Klosterneuburg und Wien.

Nach der Eröffnung in Klosterneuburg am Montagabend war die Messe im Stephansdom mit Bischof Hansjörg Hofer ein weiterer Höhepunkt. Der Bischof nahm dabei Bezug auf das Motto der Wallfahrt im Heiligen Jahr, „Pilger der Hoffnung“.

Hoffnung nicht verlieren

Denn das seien die Mesnerinnen und Mesner, die dazu beitrügen, dass Menschen gerade in einer oft hoffnungslos scheinenden Zeit die Hoffnung nicht verlieren.

Martin Salzmann, Bundesvorstand der Österreichischen Mesner Gemeinschaft, zeigte sich unmittelbar nach der Heiligen Messe beim Austausch im Bischöflichen Palais ergriffen. „Ich bin sehr beeindruckt, wir alle werden diesen Gottesdienst lange in guter Erinnerung behalten“, sagt er. „Es ist ein unbeschreibliches Gefühl, das in einem gefüllten Stephansdom zu erleben, in dem alle mit der gleichen Überzeugung feiern.“

Dieser gemeinsame Gottesdienst ist aber nur ein Teil der Wallfahrt. Ebenso wichtig ist die Möglichkeit, sich über Diözesangrenzen auszutauschen, sagt Salzmann. „Das ist die einzige Möglichkeit für uns.“ Deshalb sei er sehr froh, dass die Wallfahrt nach zehn Jahren doch wieder stattgefunden habe.