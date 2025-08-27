Khleslplatz: Peinliche Panne bei Umwidmung, neue Beschlüsse nötig

Der Meidlinger Khleslplatz hat in den vergangenen Wochen für viele Diskussionen gesorgt – aus gleich zwei Gründen: Die geplante Verbauung rund um die Biedermeierkirche „St. Oswald“ und dem pittoresken Plätzchen – der letzte Dreiecksanger Wiens – rief Kritiker aller Couleur auf den Plan. Doch als dann via Petition mehr als 1000 Unterschriften gegen die Umwidmung in der Schutzzone zusammenkamen, wurde das Vorhaben rasch von der Stadtpolitik durchgedrückt – und zwar noch bevor diese Petition behandelt wurde. Der KURIER berichtete mehrfach über diese rot-pinke „Politikposse“.

KURIER bringt Causa ins Rollen Doch nun ergeben KURIER-Recherchen, dass im Verfahren ein Formalfehler passiert ist, der das Ganze in ein noch schlechteres Licht rückt. Denn: Damit die Umwidmung, die eine „Nachverdichtung“ mit bis zu fünf Stockwerke hohen Gebäuden ermöglicht, noch vor dem Sommer im Gemeinderat beschlossen werden konnte, musste sie vorher rasch im Planungsausschuss abgesegnet werden. Allerdings kam die Causa erst verspätet auf die Tagesordnung, weshalb über die „nachträgliche Aufnahme“ separat hätte abgestimmt werden müssen und es dafür sogar eine Zweidrittelmehrheit benötigt hätte (über die Rot-Pink nicht verfügt). So sieht es jedenfalls Paragraf 10 der Geschäftsordnung vor.

Passiert ist das aber nicht – weshalb die Umwidmung am 18. Juni zunächst im Ausschuss und eine Woche später im Gemeinderat beschlossen wurde. Und erst am 28. Juni – als alles vorbei war – durften die Bürger im Petitionsausschuss mit ihren Bedenken vorsprechen. Wäre es korrekt nach Geschäftsordnung gegangen, wäre es umgekehrt gelaufen und damit wären etwaige Änderungen noch möglich gewesen. Der Meidlinger Bezirksrat Franz Schodl (Liste Pro Hetzendorf) ist empört und fordert für diesen „eklatanten Verstoß“ politische Konsequenzen. Walter Blocher von der Initiative „Rettet den Khleslplatz“ appelliert an SPÖ-Bürgermeister Michael Ludwig, die Materie zurück an den Ausschuss zu befördern, „wenn er einen Funken Anstand besitzt“. Über weitere rechtliche Schritte berät man noch, jedenfalls wurde bereits die Volksanwaltschaft eingeschaltet. Der KURIER konfrontierte den Vorsitzenden des Planungsausschusses, SP-Mandatar Omar Al-Rawi, und die Magistratsdirektion mit dem Sachverhalt. Eine Antwort gab es nicht, allerdings wurde die peinliche Panne in einer Aussendung der Stadt Wien Mittwoch Mittag zerknirscht eingestanden.