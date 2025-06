Politposse um Khleslplatz: Petition wird erst nach Beschluss behandelt

Im Planungsausschuss stand am Mittwoch die geplante Umwidmung des Khleslplatzes in Meidling auf der Tagesordnung. Auf dem historischen Dreieckangerplatz aus dem elften Jahrhundert soll „nachverdichtet“ werden: In den Hinterhöfen der Gebäude Nummer acht und drei sind Wohnungen in bis zu fünf Stockwerke hohen Gebäuden geplant, ebenso der Neubau einer Schule. Das Areal ist als Schutzzone definiert, Denkmalschutz besteht nicht.