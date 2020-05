Meidling: Bargeld und Drogen im Wert von Tausenden Euro sichergestellt

Beamte der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität (EGS) zeigten am Donnerstagabend insgesamt fünf Personen an, die Heroin und Substitol in einer Wohnung in Wien-Meidling bei einem Dealer gekauft haben sollen.

Der mutmaßliche Verkäufer, ein 38-jähriger Serbe, wurde festgenommen. Bargeld und Suchtmittel in der Höhe von mehreren tausend Euro konnten sichergestellt werden.

