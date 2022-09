Mehrere Raser bei Verkehrsschwerpunkten der Polizei geschnappt

Bei Schwerpunktkontrollen der Landesverkehrsabteilung wurden in der vergangenen Zeit gleich mehrere erhebliche Geschwindigkeits├╝berschreitungen im Bereich der A22 beobachtet. Ein Lenker mit einem Wiener Kennzeichen wurde am Mittwoch in Richtung Korneuburg mit 184 km/h und ein Lenker mit einem Schwechater Kennzeichen mit 153 km/h statt den erlaubten 80 km/h geblitzt. Beiden Autofahrern wird vermutlich der F├╝hrerschein entzogen.

Die A22 ist offenbar beliebt bei Rasern. Erst vor knapp einer Woche wurden zwei Lenker mit 114 km/h statt den erlaubten 60 km/h gemessen. Einer der beiden konnte schlussendlich angehalten werden, er wurde angezeigt. Au├čerdem wurde ihm von einem anwesenden Vertreter des Verkehrsamtes Wien der F├╝hrerschein noch vor Ort abgenommen - wegen besonders gef├Ąhrlicher Verh├Ąltnisse ist der F├╝hrerschein nun f├╝r acht Monate weg.

